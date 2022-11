Sala: "Schlein-Bonaccini? Rischio radicalizzazione delle proposte"

globalist Modifica articolo

21 Novembre 2022 - 21.38

Cosa accadrà nel partito democratico? Una costituente seria oppure una riverniciatura senza troppo costrutto? «Schlein-Bonaccini? Vedo una partita che può portare di nuovo a una radicalizzazione delle proposte. Bisogna capire se la candidatura di Paola De Micheli, che è una persona che io conosco, è solida e bisogna dare modo anche a lei di esprimere la sua proposta. Ma ad oggi anche un po’ alimentata dai media appare una battaglia tra Elly Schlein che più strizza l’occhio a sinistra e Bonaccini».

Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione del libro del sindaco di Firenze Dario Nardella, al teatro Parenti di Milano.

«È quello che ci serve? – continua il sindaco Sala – «Io non credo, ci serve un posizionamento preciso che si basa su una visione per il futuro. Io giudico da fuori, ma non serve al Pd immaginare di recuperare in sei mesi quello che si è perso in questi anni».