Avs contro Meloni: "Nemmeno lo sceriffo di Nottingham avrebbe fatto una manovra così iniqua"

19 Novembre 2022 - 17.29

Governo Meloni, governo fa difende i ricchi. E su questo non c’erano dubbi.

“Nemmeno lo sceriffo di Nottingham avrebbe saputo studiare una manovra più iniqua: premiare gli evasori e mettere le mani nelle tasche dei contribuenti per pagare le bollette». Lo afferma Marco Grimaldi dell’Alleanza Verdi Sinistra.

«Dare alle imprese, togliendo ai lavoratori – prosegue il parlamentare – tagliare il costo del lavoro per due terzi a favore dei lavoratori e per un terzo delle imprese vuol dire sottrarre 1,2 miliardi, da gennaio, a 13,8 milioni di dipendenti a reddito medio-basso, per consegnarli alle aziende. Un Governo che fa la voce grossa con gli ultimi, che toglie il reddito di cittadinanza ai cosiddetti «occupabili», che respinge ogni possibilità di aumentare i salari per difendere gli interessi di Confindustria è semplicemente un Governo che difende gli interessi dei primi. Come abbiamo ribadito alla Camera – conclude – noi non siamo Robin Hood, ma conosciamo bene i `principi dei ladri».