Nel governo Meloni è caos Covid: ecco cosa pensa il ministro della Salute Schillaci

globalist Modifica articolo

15 Novembre 2022 - 11.28

Preroll

Il governo Meloni non sa che direzione prendere, sul tema del Covid. Dopo le dichiarazioni di Giorgia Meloni a Bali – “Grazie ai vaccini la vita è tornata alla normalità” – e quelle di Marcello Gemmato – “Senza vaccini sarebbe andata peggio? Non ci sono prove” – il ministro della Salute Orazio Schillaci ha parlato delle prossime campagne di prevenzione. «Il ministero della Salute è al lavoro per lanciare, entro la fine della prossima settimana, una campagna di comunicazione diretta a promuovere la vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid, nella consapevolezza che il dialogo, l’informazione, la sensibilizzazione costituiscano i fattori decisivi della promozione della tutela della salute».

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Con l’avvicinarsi della stagione invernale – ha spiegato il ministro – il tema della vaccinazione dei soggetti più fragili merita grande attenzione. I vaccini sono stati uno strumento molto importante nella lotta alla pandemia. E credo che abbiamo imparato tutti a capire quanto sia importante che, soprattutto le persone che hanno maggiori probabilità di sviluppare complicanze e che addirittura rischiano la vita, siano sottoposte alla vaccinazione».

Middle placement Mobile

«E quindi credo che sia importante mettere in campo tutti gli sforzi e le sinergie per proteggere i fragili e mantenere la copertura vaccinale che in Italia, come in molte altre nazioni, è al di sotto della soglia minima», ha aggiunto Schillaci sottolineando che «giornate come quella di oggi, che vedono a confronto rappresentanti di società scientifiche, del Parlamento, delle associazioni, rappresentano un punto di forza del nostro Servizio sanitario nazionale».