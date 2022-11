Lazio, Astorre (Pd) accusa Conte: "Ha mandato al macello due anni di ottima amministrazione"

globalist Modifica articolo

15 Novembre 2022 - 18.14

Conte pensa che fare la ‘guerra’ al Pd sia politicamente fruttuoso. O forse dopo la rottura alle elezioni è in cerca di vendette politiche. Chissà. Fatto sta che M5s che era in giunta con Zingaretti sembra destinato a correre da solo nonostante la legge a turno unico premi solo il primo. In altri termini a Roma sarebbe stato eletto l’imbarazzante Michetti al posto di Gualtieri che ha prevalso al ballottaggio.

«Giuseppe Conte ha deliberatamente mandato al macello due anni di ottima amministrazione e se ne deve prendere tutte le responsabilità, dunque se ci fossero le primarie auspico che il Pd vada con un’unica candidatura. Poi non può essere che se c’è un’unica candidatura sono primarie finte e se sono di più è una guerra tra correnti».

Lo ha detto il senatore e segretario del Pd Lazio, Bruno Astorre, arrivando alla direzione regionale, riunita al Nazareno per votare sulla candidatura di D’Amato. «Sono fiducioso che la direzione regionale avrà un dibattito serio e approfondito, che approverà la mia proposta e che dopo un ampio e articolato dibattito, sentendo le ragioni di tutti, possa arrivare a una posizione politica ampiamente condivisa», ha aggiunto.

La stima verso Roberta ;Lombardi

Lombardi avrebbe rimescolato le carte se Conte avesse fatto il minimo accenno rispetto a quello che ha detto Lombardi. A me i 5s hanno sempre spiegato che la decisione era nazionale. Roberta Lombardi che è una delle assessore che ho più stimato insieme a Valentina Corrado ha espresso politicamente una posizione personale ma non è dei 5s».