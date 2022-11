Mattarella salva la faccia dell'Italia e parla con Macron: "Piena collaborazione tra i nostri Paesi"

globalist Modifica articolo

14 Novembre 2022 - 09.52

Lo scontro tra il governo Meloni e la Francia prosegue, sul tema migranti. Il continuo botta e risposta tra Roma e Parigi ha acceso gli ultimi giorni della vita politica italiana, con i riverberi che non fanno di certo bene al nostro Paese. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è voluto quindi intervenire per mitigare gli effetti dell’incidente diplomatico, con una telefonata direttamente al suolo omologo Emmanuel Macron.

Durante il colloquio telefonico, entrambi hanno affermato la grande importanza della relazione tra i due Paesi e hanno condiviso la necessità che vengano poste in atto condizioni di piena collaborazione in ogni settore sia in ambito bilaterale sia dell’Unione Europea.