Una Commissione Parlamentare su Emanuela Orlandi e Mirella Gregori: la proposta di Morassut

11 Novembre 2022 - 15.33

Roberto Morassut, deputato del Pd, in una nota ha annunciato di aver chiesto l’istituzione di una Commissione Parlamentare d’Inchiesta per provare a sciogliere tre casi tra i più noti della recente cronaca nera italiana.

«Ho depositato la richiesta per l’istituzione di una Commissione Parlamentare di inchiesta sui casi riguardanti l’omicidio di Simonetta Cesaroni e le sparizioni di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. L’obiettivo non è certo quello di sostituirsi alla magistratura, ma, al contrario, offrire un contributo di indagine e approfondimento su dei fatti di cronaca che non sono riconducibili a semplici azioni criminali ma che hanno colpito in profondità e più di altri la coscienza nazionale e popolare».