La strategia della destra: diffamare le Ong con teoremi già smentiti. Intanto hanno l'immunità

9 Novembre 2022 - 12.15

Sulle Ong la linea del governo Meloni è quella della diffamazione e del tentativo di gettare discredito su chi salva vite in mare. E siccome il loro tasso di innovazione nella politica e nel linguaggio della politica viaggia la con 100 anni di ritardo la retorica di Giorgia Meloni e di tutto il codazzo di estrema destra che la segue – compreso Matteo Salvini e il sedicente moderato Antonio Tajani – è tutta basata sul complotto e la macchinazione.

Da giorni i reazionari al governo e i loro galoppini dicono a destra e a manca che le Ong non sono organizzazioni umanitarie ma sono parte integrante di un patto scellerato e criminale con gli scafisti con i quali si danno appuntamento in mare aperto per prendere in consegna non già i naufraghi ma una sorta di ‘merce’ umana utile ai guadagni.

La famosa tesi delle Ong taxi del mari a suo tempo tirata fuori da Giggino Di Maio a imperitura onta della sua parabola politica e che ora tutti vanno ripetendo, da Calderoli a Salvini, da Tosi al ministro degli esteri Antonio Tajani.

Oggi Tajani ha detto: “Non siamo di fronte a persone che sono in difficoltà in mare perché hanno fatto naufragio, ma a viaggi organizzati. Spesso i trafficanti partono quando sanno che c’è una Ong in giro: non è più soccorso, ma una sorta di servizio taxi fatto per sfruttare la disperazione delle persone”.

Menzogne, bugie, diffamazioni. Tutte tra l’altro – a proposito del garantismo della nostra destra che riguarda solo ricchi, tangentisti e indagati per prostituzione minorile – ampiamente smentite proprio dalla stessa magistratura, visto che alcune inchieste giudiziarie partite con annunci roboanti poi sono miseramente naufragate nel nulla (naufragio è la parola giusta) perché si è trattava di teoremi e di ipotesi d’accusa che si sono rivelati inesistenti e non di altro.

Ora al governo reazionario non resta che la diffamazione. E si sentono protetti dall’immunità. Del resto il coraggioso Matteo Salvini, a processo per diffamazione per le false accusa a Carola Rackete è riuscito a far sì che il Tribunale sospendesse il procedimento e rimandasse tutto al Senato per verificare se gli insulti e le bugie rientrassero nei suoi diritti di parlamentari.

E cosa deciderà il Senato? Temiamo che metterà una pietra tombale sulle diffamazioni contro Carola Rackete, assolta da tutte le accuse ma oggetto di una campagna d’odio senza eguali. Sarebbe giustizia?





Si sentono protetti e diffamano. Le Ong sono parte integrante di un piano criminale in accordo con gli scafisti? Dovrebbero portare le prove davanti ad un giudice. Ma non accadrà.