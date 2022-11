Letta mette fretta al Pd: "Presto il processo costituente, serve opposizione all'estrema destra"

globalist Modifica articolo

7 Novembre 2022 - 09.19

Il governo Meloni sta dando il peggio di sé e l’opposizione deve compattarsi in fretta. In questo senso, la crisi del Pd non è un buon segnale e il processo (ri)costituente va affrettato. Ne ha parlato il segretario dem Enrico Letta, sulle colonne de La Repubblica.

«Dal 2007 tutta la politica italiana è cambiata in modo sostanziale. Costruire un nuovo Pd in grado di prendere atto di queste cesure e interpretare ancora la voglia di cambiamento è il nostro compito. Per tutto questo non basta un congresso ordinario o un semplice avvicendamento di segreteria. Per tutto questo ho accettato di svolgere un servizio certamente complesso e faticoso, ma che considero un dovere nei confronti della comunità democratica e del Paese: impostare e guidare il cammino costituente, ponendo le basi dell’opposizione al governo di estrema destra guidato da Giorgia Meloni».

«Tutti, io per primo, vorrebbero che ciò avvenisse in tempi brevissimi, anche per dare una più forte legittimazione alla nostra opposizione. Tutti, io per primo, vogliono reagire subito a una destra che ha esordito nel peggior dei modi, muovendosi su un terreno ideologico reazionario, nostalgico, passatista. Un disegno che mira a dividere il Paese e a condannare la nostra comunità nazionale a un preoccupante arretramento in termini di etica, diritti, civiltà. L’opposizione è quindi il primo terreno su cui si misura la costruzione del nuovo Pd. Ma perché questo percorso sia efficace, aperto e serio sono necessari tempi minimi nei quali realizzare un confronto effettivo e siano garantiti i diritti di partecipazione di tutti».

«Per questa ragione più la fase della chiamata e della discussione saranno efficaci più si potranno anche contrarre i tempi della fase del confronto tra i candidati, in modo da poter anticipare la data attualmente fissata dalla Direzione nazionale del Pd per il 12 marzo. Il percorso costituente deve essere svolto presto e bene. Ed entrambi -il presto e il bene- sono requisiti imprescindibili. Abbiamo -conclude Letta- una grande missione da svolgere: dimostrare la forza, oggi nel 2022, dell’originalità dell’idea del Partito democratico.áIn una scena occupata da partiti personali, che ormai partiti non sono più, noi con orgoglio rilanciamo l’idea del partito-comunità, dell’impresa collettiva».