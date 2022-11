Todde (M5s): "Un dialogo con il Pd? E' tardi per le alleanze, ci seguissero sui nostri temi"

globalist Modifica articolo

4 Novembre 2022 - 09.45

Prove di dialogo nell’opposizione. Dopo le parole di Massimo D’Alema, che su La Repubblica suggeriva di ricostruire l’alleanza tra Pd e M5s, sullo stesso quotidiano la vicepresidente del M5s Alessandra Todde ha voluto puntualizzare. «L’appello all’unità andava fatto prima delle elezioni e non dopo. Dai banchi dell’opposizione non dobbiamo stringere nessuna alleanza. Se il Pd vorrà seguirci sui nostri temi, non vedo alcun problema. Se decideranno di battersi per difendere chi ha meno, troveranno nei 5 Stelle tutta la determinazione possibile».

Sulla possibilità di un accordo politico con il centrosinistra nel Lazio, Todde afferma: «Lì si è avuta una esperienza di governo comune che si è rivelata positiva. Ma non possiamo non tener conto di tutte le vicende che sono successe negli ultimi mesi. Faremo una riflessione tra di noi, cercando di fare una sintesi nell’interesse della comunità regionale»

«Conte è un leader progressista ed «è stato l’unico a presentare un’agenda sociale a Draghi, riportando l’attenzione sulle priorità del Paese».