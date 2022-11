Letta riunisce i vertici Pd del Lazio: nessun ultimatum al M5s ma bisogna fare in fretta

globalist Modifica articolo

4 Novembre 2022 - 14.51

Preroll

Il Pd pensa già alle elezioni regionali, con i nodi Lombardia e soprattutto Lazio al centro dei pensieri. Per questo, i vertici regionali della regione Lazio si sono incontrati quest’oggi con Enrico Letta al Nazareno. Tra i presenti, il responsabile Enti locali Francesco Boccia, il segretario Pd del Lazio Bruno Astore, il governatore del Lazio e deputato Nicola Zingaretti. Il segretario del Pd ha poi sentito al telefono il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Secondo quanto raccolto da diversi media, l’incontro è stato utile per ribadire il fatto che «in linea con le amministrative l’idea resta quella di privilegiare i territori nelle scelte» e sottolineare che bisogna «cercare l’unità la più larga possibile». Così come per chiarire che l’intenzione è quella di «slegare il Lazio dalle altre elezioni regionali».

Middle placement Mobile

Nessun ultimatum agli alleati, si spiega ancora, «ma la voglia di fare presto c’è» per decidere il candidato o la candidata migliore nel Lazio. L’opzione di una scelta civica «non è l’unica in campo. L’auspicio è di trovare un nome competitivo», perchè «la regione è contendibile», sottolineano le stesse fonti.