Sala su Moratti: "Difficile spiegare agli elettori di centro-sinistra che possa essere candidata"

3 Novembre 2022 - 15.33

Beppe Sala scegli la prudenza, perché la situazione è complicata. «Certe dichiarazioni non si capisce mai se sono tattiche o se sono vere. Mentre tutti parlano, io preferisco star zitto».

Così il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha commentato le parole del leader di Italia Viva, Matteo Renzi, sulla candidatura di Letizia Moratti alle regionali in Lombardia. Per la scelta del candidato «non sappiamo quando queste elezioni saranno, c’è chi dice febbraio in concomitanza con le regionali del Lazio, c’è chi dice maggio in concomitanza con un più grande election day. Se fosse febbraio, i tempi stringono», ha osservato Sala.

«Non voglio commentare tanto i nomi, però posso solo ripetere quello che ho detto: non è semplicissimo spiegare all’elettorato di centrosinistra del perché Letizia Moratti possa essere candidata e perché noi non si possa avere un altro candidato. Però non sta a me», ha concluso.