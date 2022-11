Della Vedova (+Europa): "Soros ci ha finanziato e lo rivendichiamo politicamente"

globalist Modifica articolo

2 Novembre 2022 - 14.09

George Soros ha finanziato + Europa? Si, la conferma arriva dallo stesso partito che tramite il suo segretario Benedetto Della Vedova ha voluto chiarire la questione, sollevata da Carlo Calenda.

«In questi giorni sulla stampa si è parlato del finanziamento di George Soros ad alcuni nostri candidati durante la campagna elettorale. Non solo confermiamo tutto, ma lo rivendichiamo», chiarisce su Twitter il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova rilanciando la sua intervista a «Libero».

Alcuni dei candidati di +Europa «hanno chiesto e ricevuto direttamente un contributo sui conti dei mandatari elettorali. In modo legittimo, trasparente e pubblico. Dico di più: rivendicato politicamente», afferma Della Vedova che sull’accordo elettorale con Calenda precisa come l’attuale leader del Terzo polo fosse a conoscenza di Soros finanziatore.

«Dopo tre o quattro giorni lui (Calenda, ndr) ci comunicò che si ritirava dal patto con il Pd, per fare poi l’accordo con Renzi, nonostante avesse detto cento volte che non avrebbe mai fatto nulla con lui, per via dell’Arabia Saudita e della sua presunta inaffidabilità. Da allora non ci siamo più visti e sentiti».

In merito poi alle affermazioni del segretario di Azione che racconta come Soros avesse posto come condizione la partecipazione di +Europa ad un «listone antifascista», Calenda «vaneggia, ai limiti della diffamazione. Non c’è mai stata nessuna contropartita, né palese né occulta, per il sostegno ai candidati di +Europa da parte Soros, bensì – chiarisce Della Vedova – una nota, consolidata e duratura condivisione dei valori politici liberali e democratici e una comune visione europeista fondata sui diritti umani e civili e lo stato di diritto. La cosa del `Listone antifascista´ è una pura invenzione»