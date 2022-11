Galeazzo Bignami: dalle foto vestito da nazista a vice-ministro del governo Meloni

globalist Modifica articolo

31 Ottobre 2022 - 18.07

Galeazzo Bignami, ossia il migliore emblema del fatto che Fratelli d’Italia, al di là delle chiacchiere alle quali fa finta di credere solo Calenda per convenienza politica, è un partito pieno di nostalgici fascisti e che al suo interno ha personaggi improbabili che non hanno mai pagato pegno politico per le loro scempiaggini politiche, come quella di vestirsi da nazisti (salvo poi giustificarsi sul fatto che fosse una goliardia carnevalesca).

Così vice-ministro ai trasporti in quota Fratelli d’Italia è diventato Galeazzo Bignami, quello che beatamente si faceva fotografare vestito da nazista con tanto di svastica dal braccio.

Galeazzo Bignami, nato nel 1975 a Bologna, è stato consigliere comunale, consigliere regionale e quindi deputato, prima con Forza Italia poi con FdI. Avvocato, figlio di Marcello Bignami, «colonna portante» della destra bolognese, è il primo firmatario della proposta per l’Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla «gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus Sars-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale»