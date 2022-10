I Verdi: "Meloni attacca i poveri ma tace sugli extra-profitti delle compagnie energetiche"

globalist Modifica articolo

25 Ottobre 2022 - 15.04

Governo Meloni la brutta copia del governo Trump e del governo Bolsonaro in salsa polacco-ungherese.

“Oggi in un intervento carico di retorica, la premier Giorgia Meloni ha però detto alcune cose chiare. Innanzitutto ha attaccato le politiche sul clima in continuità con la strategia energetica del Governo precedente, che continua a trivellare anziché sbloccare i GB di rinnovabili al palo per problemi burocratici. Poi ha attaccato le famiglie più indigenti prospettando l’abolizione del reddito di cittadinanza, unica risposta a 5 milioni di persone in povertà.»

Scrivono in una nota i co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e Eleonora Evi, deputati di Alleanza Verdi e Sinistra.

«Ma la Premier non ha proferito nessuna parola contro gli extra-profitti accumulati dalle grandi compagnie energetiche, evidenziando, cosa che ha tenuto nascosta in campagna elettorale, che il suo Governo si schiera con i poteri forti che hanno accumulato la loro ricchezza ai danni di famiglie e imprese italiane.»

«Meloni ha inoltre annunciato – proseguono gli ecologisti – una riforma in chiave presidenzialista con un `chi ci sta ci sta´ che rappresenta una deriva autoritaria e un avvertimento per trasformare le istituzioni pensate dai nostri e le nostre Costituenti.»

«Infine Giorgia Meloni che paragona l’Italia ad una nave in tempesta e che cerca un porto sicuro quando uno dei suoi ministri i porti li vuole chiusi è davvero una metafora surreale», concludono Bonelli e Evi.