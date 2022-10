Il Cardinale Bagnasco sul governo Meloni: "Su aborto e unioni civili serve una riflessione culturale"

globalist Modifica articolo

20 Ottobre 2022 - 09.42

Il Cardinale Angelo Bagnasco ha parlato con La Stampa di due temi caldi che potrebbero segnare il destino del prossimo governo Meloni: aborto e unioni civili. «Mi aspetto una seria e onesta riflessione culturale, non degli slogan o posizioni preconcette. Questi non aiutano a pensare e a individuare la verità della persona, che sta alla base della dignità umana e dei grandi valori che costruiscono una società solidale verso tutti, a cominciare da chi è più debole e non può difendersi. Anche il cristiano ha diritto di parola nel pubblico dibattito e porta il suo specifico contributo».

Bagnasco ha conosciuto Giorgia Meloni e l’ha conosciuta «brevemente una volta l’anno scorso insieme ad altri. Ogni persona vuole valutare i fatti dentro alle sfide nazionali e internazionali. Spero che il giusto riferimento alla Dottrina Sociale della Chiesa, che esprime in modo organico le implicazioni socioculturali della fede, valga per tutti e in qualunque stagione».