Bertinotti smaschera Meloni: "Il suo governo tra gli oligarchi, come Draghi. La sinistra? Scomparsa"

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2022 - 09.22

Preroll

Fausto Bertinotti, in un’intervista a Qn, parla della prossima presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “E’ capace e intelligente” rivela a sorpresa l’ex leader di Rifondazione Comunista. «Condizioni preliminari per governare, ma non è da questo che si rivelerà il suo profilo futuro. Ma da come affronterà il governo. Meloni ha scelto l’atlantismo e la continuità della politica economica e sociale del governo Draghi, e ha collocato il suo governo nell’ambito dell’assetto oligarchico e tecnocratico di questa Europa, in perfetta continuità con Draghi”, rileva l’ex presidente della Camera.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Insomma, per Bertinotti la leader di FdI “si presenta in Europa con gli abiti del suo predecessore. Ma per sapere che destra sarà dovremo attendere che si definisca sulla scorta dell’esperienza di governo”, precisa.

Middle placement Mobile

“La sinistra politica invece è scomparsa, fagocitata da un assetto moderato, il centrosinistra di prodiana fonte”, sostiene Bertinotti. “Il Pd si è annegato nella governabilità che ha formato una costituzione materiale, un assetto dei gruppi dirigenti e un modo di essere che lo rende irriformabile. Penso che sia la sinistra ad avere abbandonato il popolo, che si è disunito”, prosegue nel suo ragionamento. Bertinotti suggerisce ai dem “l’autoscioglimento come indicazione di una possibile risalita per la sinistra”.