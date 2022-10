Il M5s apre al Pd, Lombardi: "Il modello Lazio ha funzionato, lavoriamo insieme"

globalist Modifica articolo

6 Ottobre 2022 - 10.55

Mentre il Pd è impegnato nella Direzione Nazionale, il M5s discute sulle possibili future alleanze tra i partiti di opposizione. Ne ha parlato al Corriere della Sera Roberta Lombardi, assessora regionale alla Transizione ecologica.«La nostra idea non è di lavorare insieme per battere qualcuno, ma a favore dei cittadini. Abbiamo dimostrato che quando le forze politiche, nonostante le differenze, hanno come obiettivo comune il lavoro di qualità si producono risultati».

La candidatura unitaria per le prossime regionali? «Adesso è prematuro parlarne ma semmai dovessero verificarsi le condizioni per un campo largo progressista, dovrà essere una candidatura unitaria e inclusiva di tutte le componenti della coalizione. Ma al momento mi sembra uno scenario improbabile».

Le valutazioni, «dovranno partire dalle peculiarità dei territori per essere integrate nel quadro nazionale»; è stato fatto di Letta «l’unico capro espiatorio e, dal giorno dopo, sono partite le dichiarazioni d’amore nei nostri confronti», ma «questi calcoli non ci appartengono», «ci interessa la presa di coscienza di una parte del partito e della base stessa del centrosinistra che invece vuole investire su un progetto con noi perché ha una visione del territorio simile alla nostra».