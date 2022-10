La Russa non smentisce un governo di tecnici: "Non saranno la parte preponderante..."

globalist Modifica articolo

4 Ottobre 2022 - 11.08

Ignazio La Russa ha parlato delle voci che circondano la formazione del nuovo governo Meloni, apparentemente intenzionata a utilizzare più di qualche ministro “tecnico”. Una possibilità che sta creando diversi problemi all’interno della coalizione di centrodestra. Il senatore di Fdi ne ha parlato a Radio Rai. “Sicuramente non sarà preponderante il numero dei tecnici, un governo si qualifica tecnico non in base al numero dei tecnici, una certa quota c’è sempre stata, ma si qualifica così quando è guidato da un tecnico», ha spiegato.

«Il governo che stanno preparando i leader si fonda un programma comune di forze politiche che lo hanno presentato agli elettori e sarà guidato, se Mattarella darà l’incarico alla Meloni, da un leader di partito. Quindi – ha ribadito il senatore – è sicuramente un governo politico che potrà giovarsi di un numero, certamente non grande, di persone che non hanno messo la loro faccia» in campagna elettorale, ha concluso.

Sulla possibilità di diventare il nuovo presidente del Senato: «La presidenza del Senato? Sono pronto a tutto ma anche, più probabilmente, a niente. Non mi fido e non mi adagio a quel che dicono i giornali».