Il M5s festeggia i 13 anni: "Abbiamo dimostrato che si può fare politica pensando al bene comune"

4 Ottobre 2022 - 11.51

Il M5s nasceva esattamente 13 anni fa. In una nota, la delegazione al Parlamento europeo ha voluto ripercorrere le tappe fondamentali del movimento creato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, attribuendosi però dei meriti che nella vita del nostro Paese non sono così evidenti. Chi non ricorda, infatti, l’annuncio dell’ex grillino Di Maio quando annunciò di aver “sconfitto la povertà”?

«Il 4 ottobre 2009 dall’intuizione rivoluzionaria di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio nasceva il Movimento 5 Stelle. In questi tredici anni abbiamo dimostrato che in Italia è possibile fare politica mettendo al centro il bene comune. Senza nessun appoggio esterno o mediatico e solo con il potere della passione e delle proprie idee, una comunità politica di cittadini liberi in pochi anni è arrivata al governo del Paese e ha trasformato in legge dello Stato molte delle sue proposte: dal reddito di cittadinanza al Superbonus, dal taglio del numero dei Parlamentari alla legge Salvamare, dalla legge sulla class action al divieto di pubblicità del gioco d’azzardo».

«Molte di queste leggi – si legge in una nota – erano state discusse e avanzate nei nostri meet-up. E poi in Europa abbiamo ottenuto importanti risultati: dalla direttiva sul salario minimo al Green new deal, dalla raccomandazione sul reddito minimo al Next Generation EU. Questo è il nostro modo di intendere la politica, fatti concreti e impegni da mantenere con i cittadini. Il nostro viaggio continua con Giuseppe Conte e nuovi eletti alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, leali ai nostri valori, coerenti con le nostre idee, orgogliosi di rappresentare l’Italia migliore, più giusta, più equa e più verde e che lotta per le future generazioni. Auguri a tutti gli attivisti e a tutti gli italiani che credono nella democrazia e nella libertà».

Gli auguri di Conte

«I valori della giustizia sociale, della lotta alla corruzione, della tutela del lavoro, dell’ambiente e della biodiversità, della pace sono sotto attacco. Oggi più che mai serve il MoVimento 5 Stelle». Lo scrive su Facebook il leader M5S Giuseppe Conte.

«Tanti auguri Movimento! Che la nostra comunità possa rafforzarsi nella radicalità dei principi, nella non negoziabilità dei valori, nel coraggio e nella fermezza dell’azione politica, nella passione con cui affronta tutte le battaglie, nella lungimiranza della visione e, infine, nella costante apertura al dubbio per non riposare nell’errore!», aggiunge.