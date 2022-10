Tajani: "Io ministro? Faccio come decide Berlusconi, l'importante sia un esecutivo politico"

globalist Modifica articolo

3 Ottobre 2022 - 09.31

Preroll

Tensioni sui tecnici nel governo? “Sono ricostruzioni giornalistiche che non trovano riscontro”. “Farò ciò che deciderà Silvio Berlusconi, non ho smanie particolari”. Antonio Tajani, vicepresidente e coordinatore unico nazionale di Forza Italia, a Radio24 risponde così alla domanda se sarà ministro nel governo di centrodestra dopo le elezioni del 25 settembre.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Noi abbiamo solo detto che questo è un governo politico, se c’è qualche personalità di rilievo che può rientrare nel progetto, bene. E’ la qualità che conta -sottolinea il coordinatore di Forza Italia-. E’ ovvio che questo è un governo politico, se poi ci sarà qualche non politico non sarà un problema. Ma non ci sono scontri, il centrodestra è coeso”.

Middle placement Mobile

Tra i provvedimenti, Tajani prospetta “una riduzione, per passare dal 110 all’80” per il superbonus edilizio. “Quello era un provvedimento eccezionale, giusto, ora bisogna continuare a sostenere la crescita del comparto industriale, va continuata l’azione di sostegno all’edilizia”.