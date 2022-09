Elezioni Sicilia, le seconde proiezioni: Renato Schifani del centrodestra in vantaggio con il 42,1%

globalist

26 Settembre 2022 - 15.58

Ecco le seconde proiezioni per le elle elezioni Regionali in Sicilia, con una copertura del campione del 22%, è avanti il candidato di Centrodestra per la presidenza della Regione Renato Schifani con il 42,1%. Seguono il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca al 25,2%.

