A Milano il primo Liceo occupato dopo la vittoria di Giorgia Meloni

26 Settembre 2022 - 14.23

Il futuro governo guidato da Fratelli d’Italia non convince gli studenti del liceo classico Alessandro Manzoni di Milano che lunedì mattina hanno deciso di occuparlo. Dopo aver organizzato un picchetto all’ingresso, gli alunni si sono riuniti in palestra per organizzare un’assemblea e discutere di alcuni temi importanti. Infatti, tra i motivi della loro protesta, oltre al risultato delle elezioni, ci sarebbe anche quello dell’alternanza scuola-lavoro. Il programma dei ragazzi è quello di tenere occupate le aule del piano terra dell’edificio in Via Orazio per tutta la notte e riprendere le lezioni regolarmente il prossimo mercoledì.

Qualcuno spiega che “non siamo più disposti a tirarci indietro, far finta di nulla e aspettare che voi cambiate le cose. Nonostante tutto, sempre e comunque, la scuola siamo noi.”

E nel frattempo la preside ha convocato un consiglio d’istituto urgente.