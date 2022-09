L'Italia sprofonda nel baratro nero: è l'ora di una nuova Resistenza civile

globalist

25 Settembre 2022 - 23.05

Lega e Fratelli d’Italia da soli non avrebbero la maggioranza per formare un governo, determinanti i voti di Forza Italia. Emerge dalla prima proiezione di Quorum/Youtrend per SkyTg24: alla Camera, Fratelli d’Italia avrebbe 113 seggi, Lega 65, Forza Italia 48, Noi Moderati 7; Pd 65, Verdi-Sinistra 12, Più Europa 12, Impegno Civico 1, M5s 47, Svp 3, Azione Iv 19, Estero 8.

Situazione analoga al Senato: FdI 68, Lega 28, Fi 18, Noi Moderati 2; Pd 33, Verdi-Sinistra 6, Più Europa 3, M5s 25, Azione Iv 10, Svp 3, Estero 3.