Elly Schlein: "Dovremo tornare a lavorare insieme a M5s per un campo ecologista e progressista"

24 Settembre 2022 - 09.49

Un fronte progressista unito è una chimera? «Fino al giorno del voto io impegnerò ogni energia per queste elezioni. I prossimi cinque anni saranno decisivi. Però il nostro impegno non ha scadenza il 25 settembre, dopo saremo sempre dalla stessa parte, quella di chi crede in un campo ecologista, progressista e femminista. Con il M5s spero si potrà lavorare insieme.

Lo penso oggi, lo pensavo ieri e lo penserò domani: sugli impegni comuni per l’ecologia, la redistribuzione e contro il precariato, si potrà collaborare come abbiamo già fatto a Bologna». Lo dice Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e candidata alla Camera da indipendente nelle liste del Pd.

Schlein definisce il programma «finalmente progressista e di sinistra», nel tentativo di ricomporre le «fratture dovute agli errori degli ultimi 10 anni con il mondo del lavoro, della scuola, del terzo settore. Dobbiamo ricostruire fiducia – osserva – con chi in questi anni di crisi si è impoverito, mentre altri facevano extraprofitti» ed «è inaccettabile che le società che li hanno fatti non versino la timida tassa che è stata richiesta».

Di Giorgia Meloni dice: «Una leadership femminile è diversa da una femminista, non si aiutano le donne se non si difendono i loro diritti, a partire da quelli sul proprio corpo. Servono servizi, il congedo parentale come in Finlandia. Poi io non so in quale Paese viva Giorgia Meloni, che parla del diritto a non abortire. In quello dove viviamo noi, 7 medici su 10 che devono praticare l’interruzione di gravidanza sono obiettori. Serve una percentuale di non obiettori in ogni struttura».