Letta ci crede ancora: "La partita è aperta, Meloni ha svelato il suo vero volto guardando a Orban e Vox"

21 Settembre 2022 - 10.33

Enrico Letta è convinto che il Pd e la coalizione di centrosinistra possano ancora vincere le elezioni di domenica prossima. In un’intervista a Il TIrreno, il segretario Dem ha spiegato perché.

«Sono convinto che la partita sia aperta e ogni giorno che passa la destra di Giorgia Meloni svela sempre più il suo vero volto: guarda a Orban e a Vox. Noi intendiamo conquistare il voto di elettori ed elettrici raccontando come il Pd vuole cambiare il Paese: meno tasse per chi lavora, aiuti per le famiglie, più occupazione di qualità, basta precariato, energia pulita, più diritti, lotta alla violenza contro le donne. Misure urgenti per le bollette».

«Conte aprendo la crisi che ha portato alla caduta del governo Draghi ha di fatto messo fine a un’esperienza politica comune in cui avevamo creduto tutti», sottolinea, quanto a Fratelli d’Italia, «se fuori dall’Italia definiscono FdI un partito post-fascista un motivo ci sarà, forse hanno meno timore di noi di chiamare le cose con il loro nome. Davvero non capisco la polemica nata per le parole di Scholz» che «ha espresso un’opinione molto diffusa in Europa. Punto».

Per Letta occorre «dare subito sollievo a famiglie e imprese bloccando il prezzo delle bollette. Va inoltre raddoppiato il credito d’imposta. E proponiamo il contratto `bolletta sociale´. Tutto il nostro programma ruota attorno a un concetto: combattere le diseguaglianze affinché nessun destino sia già scritto a prescindere da dove si nasce». Dalla Toscana Letta si attende «un grande risultato, i nostri candidati stanno battendo palmo a palmo il territorio. I nostri sindaci stanno facendo un grande lavoro e laddove governiamo i cittadini e le cittadine vedono la differenza».

Quanto al Pd, «non è un partito del capo che comanda e i fedeli intorno ad annuire. io non ho paura che altri emergano». Poi sottolinea: «Dario Nardella sta facendo un grande lavoro a Firenze e sta dando un importante contributo al partito nazionale e a questa campagna. Quindi per Dario e per chi ha tanto da dare al partito e al Paese per quanto mi riguarda c’è sempre un ruolo importante». E Renzi? «Da quattro anni lavora esclusivamente per distruggere il Pd, monotematico».