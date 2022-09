Conte e il rancore verso il Pd: "Con loro nessun' alleanza post elettorale. La destra? Inadeguata"

globalist

21 Settembre 2022 - 16.22

Giuseppe Conte parla ancora del Pd e lo fa in un’intervista con un’agenzia di stampa spagnola. “Nessun’ alleanza post elettorale con loro, hanno sacrificato le cose buone fatte dal fronte progressista del governo Conte sull’altare dell’Agenda Draghi. Hanno seguito Di Maio, corteggiato (i centristi) Renzi e Calenda. Che c’è di progressista in questo mix? Diciamo no a questo miscuglio”.

Se il centrodestra vincerà le elezioni, l’Italia “sarà un Paese più debole e con maggiori problemi perché le ricette della leader Fdi Giorgia Meloni sono inadeguate”. Su possibili patti per fermare la destra, Conte avverte che “non esiste possibilità di dialogo” con i progressisti. A suo giudizio, “le alleanze si fanno sui programmi, non per convenienza numerica”.