Schlein (Pd): "Siamo preoccupati dalla destra che ha per modello Orban"

20 Settembre 2022 - 16.50

«Il modello» della coalizione di centrodestra «è la democrazia illiberale di Orbán. Abbiamo motivo di preoccuparci, perché le loro idee non danno soluzioni ai problemi concreti dei più poveri d’Italia. Sono bravi solo a puntare il dito ogni giorno contro un capro espiatorio, una strategia molto antica che ha portato solo brutte cose al continente europeo. Quindi combatteremo fino all’ultimo giorno per cercare di vincere questa battaglia».

Così Elly Schlein in un colloquio con il `Guardian´ che la definisce una «stella nascente» della coalizione progressista.

“Stiamo cercando di parlare con il 40% degli elettori indecisi, poiché la maggior parte di loro non ha ancora deciso se e per chi voterà il 25 settembre – aggiunge Schlein – Dobbiamo cercare di riconquistare la fiducia. È difficile perché io stessa faccio parte di una generazione che ha avuto un rapporto complicato con la politica perché non ci sentivamo rappresentati”.

La vicepresidente dell’Emilia Romagna ricorda di aver lasciato il Pd perché «non poteva più sopportare» il partito dopo che Renzi ha fatto del Jobs act la sua bandiera: «Ciò ha avuto un forte impatto, soprattutto sui giovani e sulle donne», spiega.

Per Schlein invece la sinistra ha trascorso l’ultimo anno «riconnettendosi con quei mondi con cui abbiamo avuto fratture nell’ultimo decennio. Parlo di sindacati, lavoratori, scuole, insegnanti, attivisti migranti… e finalmente abbiamo il programma più progressista che il Pd abbia mai presentato».all’ultimo giorno per cercare di vincere questa battaglia”.