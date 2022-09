Marta Collot, l'elogio di Floris si trasforma in un'onda social

globalist

6 Settembre 2022 - 09.52

Preroll

Sono bastate poche parole di elogio di Giovanni Floris a scatenare una scossa social intorno al nome di Marta Collot

OutStream Desktop

Top right Mobile

Aveva detto il giornalista di DiMartedì al Correire della Sera spiegando la sua fascinazione per la Collot: «Cerco sempre di valutare le persone oltre al personaggio. È una donna che crede nella politica, e che quando ha un turno di lavoro rinuncia a venire in trasmissione. Mi ha colpito. Non è certo usuale».

Middle placement Mobile

Marta Collot è una attivista di Potere al Popolo, spesso ospite nei talk show televisivi che attualmente è candidata per Unione Popolare con De Magistris come capolista al collegio plurinominale 02 della Camera della circoscrizione regionale (Modena – Bologna – Imola): “Abbiamo ricordato quali saranno i nostri punti fermi: giustizia ambientale, giustizia sociale, contro la guerra e l’economia di guerra, espressa dall’agenda Draghi che fino a poche settimane fa metteva d’accordo tutti!”.

Dynamic 1

Ora le parole di Floris e la tempesta social.