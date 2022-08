Meloni e il caro bollette: "Dividiamo il costo di elettricità e gas, lo voto anche domani"

globalist

31 Agosto 2022 - 14.40

Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei giornalisti durante un comizio elettorale, è tornata ad affrontare l’argomento caro bollette.

«Senza scostamenti eccessivi si possono fare alcune cose» per contrastare il caro bollette, «come ad esempio la proposta di FdI» di prevedere che non arrivi «nessun guadagno per lo Stato dall’aumento delle bollette e si tagliano tutti gli oneri eccedenti”.

“È una misura a costo zero. Poi, altra cosa, e su cui sono disposta ad andare in Parlamento domani, è dividere il costo dell’elettricità da quello del gas. Altra cosa che si può fare a basso costo. Siamo disposti a votarla domani».