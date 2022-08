Bignami dopo che FdI ha contrastato le restrizioni anti-Covid: "Commissione d'inchiesta sulla pandemia"

globalist

31 Agosto 2022 - 14.31

Preroll

Loro sono peggio di Trump e Bolsonaro messi insieme. Durante la pandemia hanno contestato quasi tutte le restrizioni. volevano ristoranti aperti e meno distanze, hanno contestato le mascherine e i divieti che pure hanno saltato la vita a migliaia di italiani. E ora fanno quelli che puntano l’indice: Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia, si è espresso a favore di una commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia di Covid da parte dei due governi che si sono succeduti durante i due anni del picco emergenziale.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Con la pandemia, l’Italia ha pagato un prezzo altissimo in termini di decessi, di peso sul SSN, di spesa pubblica, di crisi economica, di limitazioni della libertà. Una commissione parlamentare d’inchiesta per capire come sono andate le cose appare pienamente giustificata, un atto dovuto nei confronti dei caduti. Nella lotta contro il Covid ci sono stati soldi sprecati, scelte sbagliate, sacrifici inutili, appalti opachi, forniture pagate e mai arrivate: un campionario di errori e orrori su cui bisogna fare piena luce”.

Middle placement Mobile

“Bisogna inoltre capire se ci sono state mancanze e inefficienze sul piano della prevenzione negli anni precedenti, quando i governi di sinistra pensavano bene di tagliare fondi e mezzi al SSN. Se Speranza ritiene che sia stato fatto tutto senza alcun errore, siamo certi che non avrà paura della verità”.