Letta e il tema migranti: "C'è chi fa propaganda, noi vogliamo un accordo con i Paesi europei"

30 Agosto 2022 - 11.53

Enrico Letta è in Veneto per il suo tour elettorale e nella tappa di Valdagno ha parlato di immigrazione.

«Sull’immigrazione vedo che gli altri fanno campagna elettorale e propaganda, mentre l’unica e fondamentale misura da prendere è trovare un accordo con i Paesi europei che abbiano voglia assieme a noi di trovare una soluzione per mettere in campo un progetto di politiche migratorie che sia efficace e in grado di funzionare».

«Se tutto questo non c’è – ha aggiunto – il rischio è che si riduca tutto a campagna elettorale, ognuno la spara più grossa ma non risolve il problema»