Il M5s denuncia: la Lega vuole le donne a casa, il loro modello è Orban

28 Agosto 2022 - 18.37

Il Movimento 5 stelle ha pubblicato un post su Facebook a commento di quanto affermato nel recente studio del parlamento ungherese secondo cui ci sarebbero troppe donne a studiare, e ciò metterebbe a rischio la natalità del paese. Questo il testo:

«Smettete di studiare e state a casa perché la vostra istruzione è una minaccia. No, non è uno scherzo ma il rapporto di un organo parlamentare ungherese. Sì, proprio quell’Ungheria guidata da Viktor Orban e che Matteo Salvini prende ad esempio».

Il post continua: «Non bastavano infatti le esenzioni introdotte per le donne che si prendono cura di «almeno» quattro figli o le agevolazioni per quelle che si «sposano» per la prima volta. Perché a completare il quadro di quello che per Salvini è il «modello ideale» di politiche per la famiglia, c’è uno studio presentato al Parlamento ungherese e redatto dall’Ufficio dei revisori dei conti statali, che mette in guardia dall’eccessivo numero di donne istruite. Questo perché non solo la carriera impedirebbe loro di fare figli, ma metterebbe a rischio i «tratti maschili» nel mondo del lavoro come le competenze tecniche, l’assunzione di rischi e l’imprenditorialità».

Il post si conclude con «Eccolo il programma che piace a Salvini: nessun futuro per le donne. Solo un ritorno al passato e tanti passi indietro nella parità di genere e salariale».