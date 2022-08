Letta ottimista: "Convinceremo gli elettori a votare un governo progressista"

globalist

22 Agosto 2022 - 12.40

Preroll

Enrico Letta, ai microfoni di Radio 24, si è detto molto ottimista sull’esito delle prossime elezioni. ”Io sono convinto che convinceremo gli elettori a votare per noi, per un governo progressista, europeista e democratico, per un lavoro in continuità con quello fatto da Draghi in questi anni. Noi siamo l’unico grande partito che lo ha sempre sostenuto, non lo ha tradito”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Quanto all’ipotesi di una riapertura del dialogo con il M5S, “è ovvio – ha commentato – che parliamo più facilmente con Calenda e Conte che con Salvini e Meloni, ma il 25 settembre si vota, si vota con questa legge: siamo l’unica proposta politica in grado di contrastare le destre, con questa legge elettorale. Solo votando per noi – ha concluso Letta – si riesce ad avere un’alternativa alle destre”.