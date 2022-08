D'incà: "Non sarò candidato ma il mio impegno prosegue con Ambiente 2050"

globalist

21 Agosto 2022 - 12.53

Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà annuncia su Facebook la sua mancata candidatura alle politiche del 25 settembre: “Benché si sia aperta una discussione con il Partito Democratico, nata dopo la caduta del Governo Draghi e il mio addio al M5S, non sarò candidato alle prossime elezioni politiche del 25 settembre”. D’incà parla di “scelta ponderata e necessaria, che rappresenta la mia idea di impegno e di politica. Un’idea radicata nel territorio di appartenenza, che parte dal basso, dall’impegno nelle piccole comunità, nel civismo, tra le forze del volontariato e all’interno del tessuto produttivo del Paese”.

“Ho sempre pensato – prosegue il ministro – anche quando ho promosso la commissione di esperti sull’astensionismo, che sia necessario creare un legame solido tra eletti e territorio di appartenenza perché solo così si potranno riavvicinare i cittadini alla politica e alle istituzioni. Qualsiasi altra soluzione al solo scopo di guadagnare uno scranno sicuro in Parlamento, seppur generosa, sarebbe irrispettosa di quanto ho spiegato a centinaia di giovani in questi mesi”.

“Questo non vuol dire, però, che verranno meno le mie motivazioni e il mio impegno: porterò avanti ancora i miei compiti da Ministro per i Rapporti con il Parlamento con disciplina e onore – aggiunge D’Incà – lavorerò per la coalizione dei democratici e progressisti in vista del 25 settembre per evitare una deriva a destra del Paese e dargli un orizzonte credibile. Mi impegnerò nel progetto “Ambiente 2050″ per continuare a parlare di tutela ambientale accanto alla sostenibilità, alla ricerca, all’innovazione e alle future generazioni, che sono sempre state la mia stella polare”.

“Questo – conclude – è solo un arrivederci: sarò sempre a disposizione del mio Paese e di chi sa riportare la politica tra le persone”.