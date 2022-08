Letta: "La vera emergenza sono i ragazzi italiani che lasciano il Paese, la destra parla a vanvera"

globalist

19 Agosto 2022 - 11.53

Enrico Letta ha parlato del problema legato alle migrazioni verso l’Italia e dal nostro Paese verso l’estero. Un problema che, secondo il segretario Dem, non si risolve con gli slogan della destra.

“Il problema dei flussi migratori in Italia sono i giovani che se ne vanno. Lo vogliamo dire con grande forza e nettezza a chi anche in queste ultime ore continua a parlare a vanvera di blocchi navali o di altro”.

“La vera emergenza migratoria italiana sono le centinaia di migliaia di ragazzi italiani che noi formiamo a scuola, quindi con un grande impegno di costo di welfare e che se vanno all’estero per sempre – ha detto Letta – I volti e le persone che sono qui e il programma che presentiamo è legato a dare una risposta alle centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze che chiedono: ‘dateci una motivazione per tornare in Italia, perché se le condizioni sull’occupazione, sul lavoro, sulla casa sono queste non possiamo che cercare fortuna altrove'”.

“Pensiamo – ha concluso Letta – che se l’Italia non ha i giovani nel motore l’Italia non ha futuro. Questo è il senso dell’impegno che ci siamo presi e del mio impegno personale da segretario del partito democratico”.