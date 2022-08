Renzi strizza l'occhio al Presidenzialismo della destra: "E' una follia dire che minaccia la democrazia"

globalist

18 Agosto 2022 - 09.55

Matteo Renzi ha parlato a Radio24 della possibilità di una riforma costituzionale nell’ottica del presidenzialismo. ”Non mi strappo le vesti e nemmeno i capelli sul presidenzialismo, chi dice che è una minaccia per la democrazia afferma che Usa o Francia non sono paesi democratici, il che è una follia”.

“Io sono per il `sindaco d’Italia´ – ribadisce Renzi – ma finché non c’è questo sistema tocca al Parlamento decidere e lì si fanno e si disfano le maggioranze. Finché queste sono le regole si gioca così. Io sogno che il prossimo presidente del Consiglia sia Mario Draghi, non Giorgia Meloni, ma se avrà i numeri staremo lealmente all’opposizione”.

Sul Reddito di cittadinanza “Io e Calenda partiamo da posizioni leggermente diverse, perché io sono pià tranchant, ma il nostro programma sarà più simile alla posizione di Calenda. Il dato di fatto comune da cui partiamo è che si tratta di una misura che non ha funzionato”, ha aggiunto.