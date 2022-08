Meloni e la questione delle liste: "Partiremo dai territori, la selezione sarà serrata"

globalist

18 Agosto 2022 - 09.49

E’ il giorno della compilazione delle liste della coalizione di centrodestra, dopo i dissidi nel Pd adesso ci si aspetta un qualcosa di molto simile per quanto riguarda i partiti di destra. In un intervento a Radio24, Giorgia Meloni ha parlato dei criteri con i quali verranno scelti i candidati del suo partito.

“Quello che sta facendo Fratelli d’Italia è comporre le liste nel modo più meritocratico possibile, anche se io sarei per le preferenze. Poi ci possono essere personalità esterne ma io parto sempre dai territori, perché chi fa politica per amore e dedizione, prima di avere uno stipendio, sono tendenzialmente persone molto affidabili. Noi facciamo una selezione molto serrata”.

Meloni: “Adeguare le pensioni minime”

“Per la quantificazione della cifra per l’aumento delle pensioni bisogna capire la praticabilità di quanto si possano aumentare. Sono certa che per il problema delle pensioni minime e sociali e invalidità, peraltro oggetto di sentenze, si possa lavorare per trovare risorse per renderle adeguate all’aumento dell’inflazione e una realtà che muta. Si possono trovare risorse in un sistema che spende 110 miliardi di euro per bonus inutili, o che spende fino a 780 euro di reddito di cittadinanza per una persona abile al lavoro e dà solo 270 euro d’invalidità a chi non può lavorare”.

“Bisogna costruire un sistema che sia giusto, il sistema non è stato sempre giusto, bisogna lavorare per priorità – ha aggiunto Meloni – In Italia abbiamo speso 180 miliardi solo per la pandemia, ora abbiamo investito 250 miliardi sul PNRR, le risorse si trovano, il punto è per cosa le spendi. Il tema delle pensioni esiste, abbiamo anziani che fisicamente non ce la fanno e ragioneremo su come adeguare queste pensioni”.