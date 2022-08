La Lega risponde ad Anzaldi: "Parole a vanvera sulla Par Condicio, si documenti meglio"

globalist

18 Agosto 2022 - 11.57

I parlamentari della Lega in Vigilanza Rai, Giorgio Maria Bergesio, Dimitri Coin, Umberto Fusco, Elena Maccanti, Simona Pergreffi e Leonardo Tarantino, hanno pubblicato una nota in risposta a Michele Anzaldi, che ha denunciato all’Agcom il Tg2 per violazione della Par Condicio.

“Le parole a vanvera usate da Michele Anzaldi sul Tg2 di ieri, evidenziano, innanzitutto, che non ha ancora letto il regolamento dell’Agcom sulla `par condicio´. Prima, infatti, commette un errore nel conteggiare i pesi delle coalizioni e poi, soprattutto, lamenta una violazione della norma che non esiste poiché il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, della libertà di espressione, dell’imparzialità, indipendenza e obiettività dell’informazione vengono calcolati complessivamente, nell’arco della settimana e non del giorno.

“Anzaldi, non solo sbaglia ma, con il suo `scorretto´ esposto, fa anche spendere molti soldi pubblici. Invitiamo il collega di Italia Viva a documentarsi meglio così da evitare sprechi di denaro e perdita di tempo”.