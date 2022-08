Crisanti attacca ancora Salvini: "Ha fatto errori di valutazione anche su Putin"

globalist

18 Agosto 2022 - 11.00

Prosegue il botta e risposta tra il neo candidato del Pd Andrea Crisanti e il segretario della Lega Matteo Salvini. Ospite di Sky Tg24, il microbiologo è tornato ad attaccare il leader del Carroccio.

“Errori di valutazione non sono stati fatti solo sul Covid, basta pensare alla posizione politica di Salvini su Putin, oggi saremmo dalla parte di Putin. Io voglio far riflettere gli italiani su quello che questa persona dice, che non si può cancellare con un colpo di spugna. Penso che gli italiani dovrebbero preoccuparsi per il futuro, non tanto per il passato”.

“Non mi aspettavo tanto clamore – afferma Crisanti, riferendosi a quanto successo dopo l’annuncio della sua candidatura -, ma quello che non posso accettare è che si mettano in discussione il mio rigore e la mia integrità, su questo non posso fare sconti, specialmente da parte di persone che hanno sbagliato tutti i loro giudizi. Su questo gli italiani devono riflettere, perché gli errori fatti sono la garanzia degli errori che faranno”, ribadisce.