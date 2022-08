La Lega risponde a Crisanti: "Attacchi vergognosi a Matteo Salvini, non si strumentalizzano i morti"

globalist

17 Agosto 2022 - 12.32

Preroll

La Lega ha risposto alle critiche di Andrea Crisanti rivolte a Matteo Salvini, con una nota dei parlamentari bergamaschi Daniele Belotti e Simona Pergreffi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Gli attacchi di Crisanti a Salvini sono a dir poco vergognosi. Ci chiediamo solo con che coraggio riesca a speculare sui morti. Letta smentisca al più presto il candidato nelle liste del Pd, che di `tecnico` e `super partes` sembra avere ben poco. Dove erano i Dem quando il governo giallorosso trattava i nostri territori come `appestati` e la nostra comunità veniva falcidiata?”

Middle placement Mobile

“Sono stati a Bergamo e Codogno? I lombardi e gli italiani non hanno la memoria corta e ricordano bene come, mentre le regioni a guida Lega cercavano di sconfiggere in ogni modo il virus e gestire un`emergenza senza precedenti, Crisanti passava le sue giornate in Tv e i progressisti se ne stavano con le mani in mano, cercando di capire il da farsi. Il virologo politicizzato, dunque, si rivolga ai suoi compagni”.