Crisanti contro Salvini: "Con lui al governo avremmo avuto 300mila morti di Covid"

17 Agosto 2022 - 09.48

Andrea Crisanti è un nuovo candidato del Pd e, in quanto tale, parla delle prossime elezioni citando colleghi e avversari nella corsa elettorale. “Salvini critica la mia candidatura con il Pd? Forse dovrebbe pensare a tutti gli errori di valutazione che ha commesso, sia in politica estera che sulla sanità pubblica. Se fossimo stati nelle sue mani ora ci sarebbero 300mila vittime di Covid al posto di 140mila e oggi saremmo allineati con Putin. Salvini critica me, ha altre cose a cui pensare” ha dichiarato a Radio Capital.

In un’intervista su Rai3, il medico ha parlato poi del suo rapporto col ministro della Salute Roberto Speranza. “Le mia critiche a Speranza sono la garanzia che rispondo soltanto alla mia coscienza, il ministro ha la mia stima, si è trovato quasi solo nelle prime fase della pandemia con tutti tecnici che aveva ereditato ed erano lottizzati”.

L’attacco a Matteo Renzi

Nelle parole di Mattero Renzi “c’è ignoranza scientifica e opportunismo, quelle cose le ho dette quando non avevamo il vaccino, i politici compreso Renzi annaspano” dice Crisanti commentando quanto detto da Matteo Renzi contro la sua candidatura: “Se uno candida Crisanti che è uno dei virologi più famosi, che prima voleva tenerci chiusi a Natale, poi ad aprile voleva chiuderci in casa per salvare l’estate, poi in estate chiusi di nuovo perché altrimenti c’erano troppi morti. Ho paura che al primo raffreddore ci prendiamo una quarantena di due mesi e non ne usciamo”.