Il Viminale non ammette 14 simboli elettorali: tra questi c'è anche quello di Palamara

16 Agosto 2022 - 17.01

Sono 14 i contrassegni depositati al Viminale che non sono stati ammessi alle elezioni politiche. Tra questi, quella dell’ex presidente dell’Anm Luca Palamara ‘Palamara Oltre il Sistema’ e il simbolo Italiani con Draghi – Rinascimento.

In particolare, i 14 contrassegni depositati non ammessi alle elezioni sono: Partito Liberale Italiano, Movimento Politico Libertas, Sud chiama Nord (ritirato), Partito Pensionati al Centro, Democrazia Cristiana, Pensiero e Azione Ppa, L’Italia s’è desta, Lega per l’Italia, Partito Federalista Italiano, Movimento per l’instaurazione del socialismo scientifico cristiano- No alla cassa forense, Democrazia Cattolica Liberale, Palamara oltre il Sistema, Italiani con Draghi Rinascimento, Up con de Magistris.