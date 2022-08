Alessia Morani del Pd rinuncia alla candidatura: "Non accetto il posto in lista nella Regione Marche

globalist

16 Agosto 2022 - 15.18

Continua la polemica legata alle candidature nel Pd, emerse dopo la Direzione di ieri sera. A rinfocolare le discussioni ci ha pensato Alessia Morani che, a sorpresa, ha deciso di rinunciare alla candidatura che il partito le aveva preparato.

”Ho comunicato al mio partito che non intendo accettare queste candidature”. Lo annuncia la deputata del Partito democratico (Pd), Alessia Morani, tramite un post sul suo profilo Facebook. “E’ stata una lunga notte e finalmente sono state decise le liste dei candidati del Partito democratico per le prossime elezioni politiche”.

“Ho saputo quale fosse la mia posizione in lista solo al momento della lettura da parte di Marco Meloni dell’elenco dei candidati. Nei posti eleggibili per le Marche sono stati designati Alberto Losacco, commissario del Pd Marche, Irene Manzi e Augusto Curti”, sottolinea Morani, che conclude: “Avrò modo in seguito di spiegare le motivazioni che mi hanno convinta della bontà di questa scelta”.