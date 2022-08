Al via le parlamentarie del M5s: ecco quali sono i nomi nel "listino" di Giuseppe Conte

globalist

16 Agosto 2022 - 10.34

Preroll

Le parlamentarie del M5s sono iniziate questa mattina alle 10 e termineranno alle 22. Al vaglio, circa 2 mila autocandidature per la composizione delle liste elettorali. Ogni iscritto potrà esprimere un massimo di tre preferenze. Si vota anche sul listino proposto da Giuseppe Conte con i nomi da “inserire con criterio di priorità nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali”. Il voto sulla piattaforma SkyVote si articolerà dunque su tre schede: una per la Camera, una per il Senato e una per il `listino´

OutStream Desktop

Top right Mobile

Sono 15 i nomi nel listino di Giuseppe Conte sui quali gli iscritti M5s saranno chiamati a dare il proprio assenso, oltre a votare per le parlamentarie. Tra i nomi di spicco ci sono alcuni esponenti della società civile, come i magistrati antimafia Federico Cafiero de Raho e Roberto Scarpinato. Ma che l’ex ministro Sergio Costa e il professor Livio De Santoli. Tanti i big pentastellati: l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino, la capogruppo al Senato Maria Domenica Castellone, la sottosegretaria Barbara Floridia, l’ex capogruppo al senato Ettore Licheri, il ministro Stefano Patuanelli, il componente del direttivo del gruppo parlamentare Francesco Silvestri, e i vicepresidenti del Movimento Riccardo Ricciardi, Michele Gubitosa, Mario Turco e Alessandra Todde.