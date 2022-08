Berlusconi come al solito è stato frainteso: "Mai attaccato Mattarella, mai chieste le sue dimissioni"

globalist

12 Agosto 2022 - 12.09

Preroll

Berlusconi prova a correggere il tiro e a impegnarsi nel suo sport preferito: quello del “sono stato frainteso”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

”Non ho mai attaccato il Presidente Mattarella, né mai ne ho chiesto le dimissioni. Ho solo detto una cosa ovvia e scontata, e cioè che, una volta approvata la riforma costituzionale sul Presidenzialismo, prima di procedere all’elezione diretta del nuovo Capo Dello Stato, sarebbero necessarie le dimissioni di Mattarella che potrebbe peraltro essere eletto di nuovo”.

Middle placement Mobile

Lo afferma Silvio Berlusconi, che aggiunge: “Tutto qui: una semplice spiegazione di come potrebbe funzionare la riforma sul Presidenzialismo proposta nel programma del centro-destra. Come si possa scambiare tutto questo per un attacco a Mattarella rimane un mistero. O forse si può spiegare con la malafede di chi mi attribuisce un’intenzione che non è mai stata la mia”.