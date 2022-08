Elezioni, Meloni stoppa la flat tax e Salvini: "Prima di parlarne aspettiamo l'esito del voto"

globalist

11 Agosto 2022 - 10.14

Prime frizioni nel centrodestra, con Giorgia Meloni che rimette al suo posto Matteo Salvini e sottolinea come sulla flat tax non si sia deciso nulla. Nel centrodestra “il tema di diminuire la pressione fiscale è fondamentale. Su quale sia il modo migliore per farlo dipende anche dal risultato delle elezioni”.

Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che sulla flat tax auspicata da Salvini dice: “Per noi va applicata sui redditi incrementali, una tassa piatta su tutto quello che fatturi in più rispetto all’anno precedente”. Poi, aggiunge, “la nostra priorità è aumentare i soldi in busta paga e favorire le assunzioni. Abbiamo bisogno di favorire le assunzioni, dobbiamo capire che la povertà non si abbatte tramite decreto”.