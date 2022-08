Elezioni, Letta presenta Cottarelli: "Sarà la nostra punta di diamante"

globalist

10 Agosto 2022 - 14.38

Preroll

Enrico Letta ha presentato l’ultimo arrivo nella coalizione di centrosinistra, quel Carlo Cottarelli candidato nelle liste di +Europa.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Grazie a Carlo Cottarelli che si candiderà con la coalizione Pd-PiùEuropa nel nord Italia. Cottarelli sarà una punta di diamante della nostra campagna, capolista del Pd che vuol far tornare la fiducia nella politica. Il #25settembre chi vota PD è #inbuonemani”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta.

Middle placement Mobile

“La campagna elettorale è un momento bellissimo e per me sarà un piacere farla con persone come quelle qui al mio fianco con le quali la sintonia è naturale e non sarà un’ansia quotidiana come credo sarebbe stata se le cose fossero andate in un altro modo”. Lo ha detto Enrico Letta presentando con Benedetto Della Vedova e Emma Bonino la candidatura di Carlo Cottarelli.