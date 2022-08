Elezioni, Gelmini: "Vogliamo colmare il vuoto lasciato da Forza Italia"

globalist

10 Agosto 2022

Maria Stella Gelmini, ex alfiere di Forza Italia e adesso nelle liste di Azione, in un’intervista a Qn ha parlato delle strategie elettorali del suo attuale partito. “Possiamo finalmente costruire una proposta liberale, popolare, riformista, e dare agli italiani un’alternativa concreta alla destra della Meloni e alla sinistra di Fratoianni”.

“Chiunque voglia affiancarci in questa sfida e fare un pezzo di strada insieme è il benvenuto. Vedremo se Matteo Renzi ci sta. Sono ore in cui ci si confronta e si discute di programmi. Facciamo un passo per volta”.

Secondo Gelmini, FI “si è consegnata definitivamente alla Lega, spostandosi verso destra e lasciando al centro uno spazio importante”. Proprio per questa ragione Azione potrebbe ottenere consensi: “So che tanti elettori moderati e riformisti si sentono traditi dall’irresponsabilità di chi per puro calcolo elettorale ha voluto privare il Paese di una guida autorevole come Draghi, ma sono certa che Azione saprà colmare questo vuoto e diventare la casa di chi a populismo e sovranismo preferisce europeismo, atlantismo, pragmatismo e riforme”.

La ministra conferma che l’obiettivo rimane portare avanti “il metodo e l’agenda di Mario Draghi per il bene dell’Italia”. E su chi dice che la destra abbia già vinto precisa: “Io la vedo diversamente. La campagna elettorale inizia adesso”.