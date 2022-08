Elezioni, Cuperlo: "Salari decenti, scuola pubblica, diritti civili: questi i nostri temi"

globalist

10 Agosto 2022 - 11.34

Preroll

“La destra vuole condurre l’Italia dove non è mai stata, nel cuore del pensiero reazionario sui capisaldi della democrazia. Faremo di tutto per impedirlo”. Gianni Cuperlo è molto diretto nella sua intervista a La Repubblica.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Adesso conta solo spiegare perché il diritto a non restare soli nella malattia, a salari decenti, a una scuola pubblica di qualità, a diritti civili dove sono ancora negati, il rispetto di una natura alterata dall’uomo siano l’identità di un governo di centrosinistra”.

Middle placement Mobile

Secondo Cuperlo la sfida è tra Pd e Fdi: “Tra una proposta aperta e civica da un lato e una destra senza più maschera dall’altro. Agli italiani chiederemo di giudicare le soluzioni per i guasti del Paese. Loro vogliono una flat tax, neppure si sa se al 23 o al 15 per cento. Quello che si sa è che punirà il ceto medio e farà felici gli evasori. Noi pensiamo che per avere più posti letto negli ospedali e liste d’attesa più corte serve un fisco progressivo dove chi può farlo contribuisce di più”.

Dynamic 1

E parlando delle alleanze con Di Maio e Fratoianni, spiega: “La legge elettorale impone accordi per combattere alla pari nei collegi maggioritari, li abbiamo stretti nella chiarezza delle differenze e nella condivisione di alcuni principi, primo tra tutti la difesa della Costituzione”