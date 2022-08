Elezioni, Cottarelli si candida con +Europa: "Dispiace non ci sia più Calenda, abbiamo la stessa visione progressista"

globalist

10 Agosto 2022 - 14.28

Carlo Cottarelli si candida con +Europa. L’economista ha annunciato la sua candidatura nella conferenza congiunta tra Enrico Letta, Benedetto Della Vedova ed Emma Bonino.

“Mi è molto dispiaciuto che non sia stato possibile portare avanti in modo unitario con Azione un percorso comune, ma guardiamo avanti. Anche se su strade elettorali diverse credo sia comune la visione progressista del mondo. Spero che da ora vedremo tutti come avversario chi porta avanti quella visione conservatrice che noi non condividiamo”, ha spiegato l’economista.

“Queste elezioni sono le più importanti, si confrontano due visioni del mondo, una progressista e l’altra conservatrice, e gli italiani devono decidere. Sono visioni legittime, ma sono diverse”.